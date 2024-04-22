Нутрициолог раскрыла, чем полезен томатный сок Нутрициолог Уваровская: томатный сок укрепляет иммунитет

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Томатный сок укрепляет иммунитет, помогает работе ЖКТ, улучшает зрение и здоровье кожи, рассказала РИАМО нутрициолог Ксения Уваровская. По словам специалиста, термическая обработка томатов делает доступнее витамины и полезные вещества, содержащиеся в этих овощах.

Как объяснила Уваровская, при нагревании польза томатов только возрастает, увеличивается биодоступность витамина К, а также ликопина.

Благодаря ликопину улучшается мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. У женщин — поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки, — сказала она.

Эксперт добавила, что томатный сок полезен для профилактики тромбообразования, он способствует повышению содержания в крови «полезного» холестерина (ЛПВП), предупреждает развитие остеопороза. Нутрициолог посоветовала избегать пить сок натощак, а также правильно совмещать с другими продуктами. Так, например, чтобы повысить пользу от томатного сока, его стоит сочетать с оливковом маслом, семенами и орехами, а также чесноком.

Диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что ломкие волосы, сухая кожа и общая слабость могут сигнализировать о дефиците витаминов C и A, а также недостатке цинка. Она добавила, что хрупкость костей говорит о низком уровне витамина D. Кроме того, о недостатке витаминов может говорить внешний вид языка.