Нутрициолог назвала полезные для людей с заболеваниями ЖКТ продукты Врач Несвит: для нормальной работы ЖКТ стоит есть богатые клетчаткой продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для здоровой работы желудочно-кишечного тракта стоит выбирать продукты, богатые клетчаткой, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Несвит. По ее словам, этот вид пищи бывает двух видов: растворимый и нерастворимый. При этом, практически все растения имеют в себе оба этих типа, но в разных пропорциях.

Клетчатка содержит минералы, витамины, пробиотики, пребиотики, участвует в детоксикации, т.е. связывает и выводит токсины, которые попадают в организм из окружающей среды, и тяжелые металлы — связывается с ними напрямую и продвигает их по кишечнику, — уточнила Несвит.

Для желудка также будут полезны ферментированные продукты, так как они улучшают состав микробиома кишечника и уменьшают воспаление. Для профилактики врач предложила съедать по 100-200 г квашеной капусты, но напомнила, что людям с гастритом или язвой желудка не рекомендуется употреблять этот продукт в период обострения заболевания. Еще одним немаловажным действием будет соблюдение питьевого режима.

Нутрициолог указала, что заболевания ЖКТ встречаются у пациентов во всех возрастных группах. Их симптомами могут стать: изжога, тошнота, неприятный запах изо рта, а также снижение аппетита и массы тела и боли в животе.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее предупредила, что не стоит верить в миф о сильных болях при гастрите. Она уточнила, что заболевание не всегда переходит в язву, так как организм имеет собственные защитные механизмы.