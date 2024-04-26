Нутрициолог дала рекомендации, как сохранить здоровье после поста Врач Чернова: для сохранения здоровья после поста с утра лучше есть яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить здоровье, первый день после поста нужно начать с пасхальных яиц, рассказала MK.RU нутрициолог Алена Чернова. По ее словам, не рекомендуется активно сразу начинать есть мясо, когда на протяжении долгого времени продукты животного происхождения были исключены из рациона.

На завтрак к пасхальным яйцам можно добавить овощи богатые клетчаткой, отметила врач. Также маленький кусочек пасхального кулича будет отвечать за зерновую часть приема пищи.

Медик уточнила, что на обед лучше приготовить мясо, но после поста рекомендуется отдавать предпочтение нежирной курице, кролику или индейке. К нему можно добавить овощной салат, заправленный растительным нерафинированным маслом.

На ужин можно съесть крупу, например, булгур, гречку, полбу или ячневую крупу и тушеные овощи и рыбу, добавила нутрициолог. Так, углеводы помогут быстрее заснуть и обеспечат спокойный сон. Главное — соблюдать меру и постепенно возвращаться к привычному рациону, объяснила Чернова.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, что соблюдающие Великий пост могут получить белок из растительных продуктов, в том числе из бобовых и круп. Она отметила, что одним из лучших вариантов является желтый нут — 24 грамма белка в 100 граммах.