«Ни в коем случае»: Онищенко раскрыл, как пережить аномальную жару в России Онищенко: в жару противопоказано носить одежду из синтетики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

В период аномальной жары запрещено выходить на улицу с 10 часов утра до 18 часов вечера, заявил заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко в рамках видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент на тему: «Биобезопасность стран ЕАЭС». По его словам, также стоит выбирать одежду из естественных тканей. Синтетика в жару строго запрещена, передает корреспондент NEWS.ru.

Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то здесь надо быть более внимательным. <...> Особенно людям старшего возраста, детям, начиная с 10 часов до 17–18 часов без острой нужды не выходить на улицу. Второе — одеваться, головной убор должен быть. Одежда должна быть свободной, естественной ткани, ни в коем случае не синтетика, — заявил Онищенко.

Во время летней жары академик РАН также призвал следить за питанием. По его словам, выбирать нужно легкую пищу, а также есть много фруктов и овощей.

Ранее стилист Ольга Ким также заявила, что наиболее комфортным вариантом одежды для летней жары в условиях города являются такие натуральные ткани, как хлопок, лен и вискоза. Она также порекомендовала делать выбор в пользу свободных силуэтов, чтобы создать воздушную прослойку.