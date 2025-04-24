Невролог рассказала, как облегчить плохое самочувствие при смене погоды Невролог Демьяновская призвала следить за режимом сна при метеочувствительности

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Чтобы облегчить плохое самочувствие при метеочувствительности, нужно следить за режимом сна и прогнозом погоды, посоветовала в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, одним из симптомов этого самочувствия может быть ощущение давления в голове, тупая или пульсирующая головная боль, раздражение от звуков, светобоязнь и тошнота.

Как правило, люди с метеочувствительностью и мигренью с предвестниками замечают изменения в самочувствии еще до смены погоды — симптомы появляются накануне, а иногда и вовсе за один-два дня, — объяснила медик.

Невролог отметила, что метеочувствительность возникает из-за реакции сосудов мозга на изменения погоды. Демьяновская также посоветовала исключить продукты-триггеры (сыр, шоколад, кофе), избегать стресса и переутомления. Важно соблюдать назначенную медикаментозную терапию и, по согласованию с врачом, принимать адаптогены. Йога, прогулки и дыхательная гимнастика также могут помочь.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в Москве вернется к климатической норме в четверг, 24 апреля. По ее словам, ночью в столице и Подмосковье температура воздуха будет составлять от +3 градусов до +8 градусов, а днем — до 13 градусов тепла.