Невролог рассказал, как можно выявить у близкого человека деменцию HuffPost: невролог Рестак назвал ряд вопросов, которые помогут выявить деменцию

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Для выявления деменции у близкого человека можно задать ему несколько вопросов, сообщило издание HuffPost со ссылкой на врача-невролога Ричарда Рестака. Нужно узнать у него об изменениях в поведении, проблемах с памятью и мешает ли ему это в повседневной жизни.

Два набора вопросов, которые он [Рестак] рекомендует задавать человеку с подозрением на деменцию: «Проявляет ли человек изменения в своем обычном поведении? Есть ли у человека недавно возникшие проблемы с памятью? Проявляют ли они заметные изменения в обычном поведении человека?», — сказано в материале.

Отмечается, что если ответ на любой из предыдущих вопросов положительный, нужно понять, мешает ли эти изменения самому человеку, особенно в отношениях с другими людьми. Если ответы на все вопросы положительные, то это может означать как деменцию, так и психические заболевания, отметил врач. В то же время, если человек ответил утвердительно только на второй вопрос, как правило, это означает легкие когнитивные нарушения или обычную рассеянность.

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