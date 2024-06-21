Невролог предупредила, кому противопоказана йога Невролог Демьяновская: йога противопоказана людям с варикозной болезнью

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Йога может быть противопоказана при варикозной болезни и во время беременности, рассказала в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, такими практиками также лучше не заниматься при тяжелых болезнях опорно-двигательного аппарата и при анемии.

Беременность, менструация, некоторые заболевания, например нарушения венозного оттока, — это состояния, при которых йога, в отличие от других видов спорта, может принести пользу . Но важно понимать, что занятия должны быть адаптированными, базовые тренировки в таких случаях не только не помогут, но и принесут вред, — объяснила медик.

Врач отметила, что необходимо выбирать специально разработанные программы, например для беременных, чтобы йога приносила пользу, а не вред. Такими тренировками не рекомендуют заниматься при обострении хронических заболеваний, температуре, кашле, ОРВИ или в остром периоде травм.

Кроме того, такие практики не полезны, если есть нарушения в работе сердца и кровеносной системы, эпилепсия, воспаления суставов и серьезные психические расстройства, добавила невролог. Перед тем, как начать заниматься йогой, лучше проконсультироваться со врачом, так как нужно придерживаться индивидуальных рекомендаций.

Ранее стало известно, что йога полезна тем, что восполняет недостаток физической активности. Также эта практика помогает наладить психоэмоциональное состояние.