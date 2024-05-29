Невролог предупредил о смертельной опасности загара Невролог Хорошев: в погоне за загаром можно получить солнечный ожог

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Загорая, можно получить не только солнечный ожог, но и меланому, заявил в беседе с «Радио 1» врач-невролог Павел Хорошев. Он добавил, что действие ультрафиолетовых лучей также вызывает быстрое старение кожи и делает ее дряблой.

Загорать вообще не нужно, это категорически вредно. У нас в коже есть клетки — меланоциты, они существуют для того, чтобы поглощать и оставлять в себе энергию фотонов — ультрафиолетовых лучей. Люди, у которых кожа полна меланоцитами, чаще умирают, больше шансов на долговременное проживание имеют люди, у которых меланоцитов в коже очень мало, — со светлой кожей, — уточнил врач.

По словам Хорошева, желание получить загар может привести к солнечному ожогу, который провоцирует появление рака и разрушение волокон белковых ферментов эпидермиса. Это также приводит к скорому старению и дряблению кожи.

Химик Андрей Дорохов ранее призвал выбросить старый солнцезащитный крем при истечении срока годности. Он отмечал, что такое средство может вызывать фотодерматоз и аллергические реакции.

Физиотерапевт Ирина Климова прежде обратила внимание, что при солнечном ожоге не нужно наносить на пострадавшую кожу кефир или сметану. Вместо них стоит использовать пантенол и другие препараты с содержанием комаллантоина.