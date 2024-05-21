Невролог посоветовал, как быстрее засыпать Невролог Панков: для быстрого засыпания можно слушать белый шум

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстрее засыпать, можно слушать белый шум, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Максим Панков. По его словам, также можно попробовать мышечную релаксацию.

Расслабиться, настроиться на спокойный лад и отключиться от внешнего шума поможет прослушивание тихой музыки. Если музыка слишком отвлекает, можно попробовать заменить ее на белый шум для сна — во многих приложениях есть соответствующие подборки, — объяснил специалист.

Врач отметил, что мышечная релаксация также помогает быстрее заснуть. Для этого нужно лечь в кровать, закрыть глаза и дышать глубоко. После этого следует напрячь мышцы лица на 10 секунд и снять напряжение.

И далее повторить эти шаги для других групп мышц по всему телу, начиная с плеч и заканчивая стопами. Таким образом, постепенно прорабатывая все основные мышечные группы, можно достичь полного расслабления в теле», — подчеркнул невролог.

Кроме того, помогают медитации, визуализация приятных воспоминаний и соблюдение графика сна, заключил Панков.

Ранее психолог Александр Петрищев порекомендовал отказаться от использования гаджетов за час до сна и заменить его чтением книг, медитацией, общением с детьми или приемом горячей ванны, чтобы лучше выспаться. Он добавил, что информация из соцсетей или новостных каналов может негативно повлиять на сон, поэтому лучше избегать ее перед отходом ко сну.