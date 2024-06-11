Невролог перечислил скрытые симптомы рассеянного склероза Невролог Хорошев: чрезмерная чистота может быть симптомом рассеянного склероза

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Чрезмерная чистота в доме может быть признаком рассеянного склероза, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев. По его словам, также о заболевании может говорить потеря чувствительности и двигательной активности.

Замечено, что чаще всего заболевание встречается у семей, которые агрессивно занимаются уборкой своей квартиры: сверхчистота приводит к тому, что иммунная нагрузка на тело снижается, а ведь наш организм создан для постоянной войны с окружающей средой. Наши предки, несмотря на условия антисанитарии, были здоровы, — объяснил медик.

Врач отметил, что система организма привыкла к жестким условиям, и, когда такая нагрузка уменьшается, возникает разложение. Также к симптомам этого заболевания относят забывчивость и дискомфорт. Нельзя предугадать, где именно произойдет поражение тканей мозга.

Рассеянный склероз опытные неврологи называют обезьяной всех болезней, поскольку поражение тканей мозга может быть мультифокальным, то есть в самых разных точках головного мозга. Невозможно предугадать, где это будет, — добавил невролог.

Ранее стало известно, что рассеянный склероз провоцирует вирус Эпштейна — Барр (EBV). Отмечается, что основная связь EBV с заболеванием пока не установлена.