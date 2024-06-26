Невролог назвала причины онемения в руках и ногах Невролог Ботина: онемение в руках и ногах может быть симптомом инсульта

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Онемение в конечностях может быть симптомом инсульта, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» невролог Анна Ботина. По ее словам, также онемение в руках и ногах может быть причиной проблем в позвоночнике.

Врач объяснила, что об инсульте говорит онемение в одной части тела или в одной его половине. Также онемение может означать проблемы с позвоночником.

Если причина в грыже, то боль часто стреляющая, с развитием онемения в определенной части конечности, по ходу нервного корешка. Если проблема исключительно в мышце, то боли часто ноющие, а при надавливании на нее онемение часто усиливается в несколько раз, — отметила невролог.

Медик добавила, что при полинейропатии онемение развивается постепенно, начинается оно в стопах и кистях. Из-за панической атаки также возможно онемение в конечностях.

Ее особенностью является острое преходящее онемение в кистях и стопах на фоне чувства страха, усиленного дыхания, сердцебиения и т. д. Как только паническая атака проходит, исчезает и онемение, — заключила Ботина.

Ранее нейрохирург Вадим Мануковский предупредил, что онемение в руках или ногах может указывать на развитие онкологического заболевания. По его словам, при появлении таких ощущений нужно незамедлительно обратиться к неврологу.