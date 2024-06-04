Неудобные кроссовки оставили девушку без ноги The Sun: британке ампутировали ногу из-за мозоли от ношения кроссовок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мозоль, образовавшаяся на ноге из-за ношения неудобных кроссовок, обернулась для британки ампутацией ноги, сообщает The Sun. 24-летняя девушка долгое время боролась с воспалительным процессом, но врачам пришлось прибегнуть к радикальным мерам, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Она посетила несколько больниц и получила консультацию специалистов, но ее нога так и не зажила. Инфекция усилилась и привела к развитию у нее сепсиса — опасной для жизни реакции на инфекцию. <…> Врачам пришлось удалить ей нижнюю часть левой ноги на прошлой неделе, чтобы предотвратить распространение инфекции, — сказано в публикации.

Сама британка после произошедшего призвала людей не медлить с медицинским обследованием, так как ее история может случиться с каждым.

Ранее стало известно о 26-летней жительнице Туниса, которая столкнулась с серьезными побочными эффектами после процедуры химического выпрямления волос. У девушки начались диарея и лихорадка. Также она ощущала сильные боли в спине. Как выяснилось позднее, причиной резкого ухудшения здоровья стал применяемый при выпрямлении волос препарат с глиоксиловой кислотой, которая поразила почки.