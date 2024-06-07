Нейл-мастер рассказала, какой маникюр будет выглядеть безвкусным Нейл-мастер Рябинина: чрезмерная длина ногтей выглядит дешево

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Чрезмерная длина ногтей и кислотные оттенки приводят к тому, что маникюр выглядит дешево и безвкусно, заявила в беседе с «Москвой 24» инструктор и мастер ногтевого сервиса Мария Рябинина. Она также добавила, что хуже всего смотрится некачественная обработка ногтей рук, на которых видны сколы, неровности и размазанный лак.

Сделать образ безвкусным могут слишком длинные ногти. И речь не о модных стилетах, а о размерах, которые переходят все границы, — сантиметров 10–15. Тем более когда они не имеют четкой формы и не прямые, а загибаются, — уточнила Рябинина.

Нейл-мастер также предложила отказаться от вычурных дизайнов и обилия страз. По ее словам, двух декоративных элементов бывает достаточно для красивого маникюра. При составлении дизайна Рябинина посоветовала проконсультироваться с мастером, который сможет сделать красивое покрытие.

Инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля ранее порекомендовала использовать для летнего дизайна фруктовые мотивы или эффект омбре. Она также добавила, что в жаркий сезон стоит присмотреться к покрытию с использованием сушеных цветов и листьев.