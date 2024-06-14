«Не обойтись»: стоматолог назвала главные показания для установки брекетов Стоматолог Сумцова: люди с неправильным прикусом должны носить брекеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брекеты нужны людям с нарушением прикуса, сильной скученностью зубов, а также при наличии видимых щелей в ротовой полости, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Она отметила, что в первом случае проблема оборачивается повышенным износом эмали и отрицательным влиянием на работу мышц лица.

Без брекетов не обойтись при серьезном нарушении прикуса, так как из-за него эмаль быстрее стирается, а мышцы лица хуже работают. Кроме того, брекеты нужны при сильной скученности зубов, из-за которой во рту застревают остатки пищи. Отсюда стирание эмали и кариес, плюс дискомфорт из-за отсутствия эстетики. Третья важная причина, из-за которой стоит задуматься о ношении брекетов, — это наличие видимых щелей в ротовой полости, — подчеркнула Сумцова.

Имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила об осложнениях и летальном исходе в случае промедления в лечении зубов. Она добавила, что любой воспалительный процесс в ротовой полости опасен. Медик отметила, что бактерии могут оседать в почках, вызывая тем самым пиелонефрит, и на клапанах сердца, что может стать причиной миокардитов.

Ранее стоматолог Юрий Калинин рассказал, что, если вовремя не заменить старую зубную коронку, она может привести к кариесу корня. По его словам, фактический срок службы коронок зависит от ряда факторов, но в среднем составляет 20 лет.