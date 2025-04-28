Не на кухне и не в холодильнике: храните лекарства, и они сохранят свойства

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Многие по привычке держат лекарства на кухне или в холодильнике, считая это удобным и безопасным вариантом. Но такие места на самом деле не подходят: перепады температуры, влажность и запахи могут испортить состав препаратов.

Чтобы лекарства не потеряли свои свойства, выбирайте для хранения:

сухое и темное место вдали от солнечных лучей;

шкафчик в комнате, куда не попадает влага и тепло;

коробку с плотной крышкой, если нет аптечки;

недоступное для детей и животных место.

Не стоит хранить лекарства в ванной — там слишком влажно, и они быстро теряют срок годности. А холодильник подходит только для препаратов, где это указано в инструкции. Правильное хранение — залог их эффективности, особенно в нужный момент.

Ранее также сообщалось о хитростях, которые продлят срок хранения овощей и фруктов. Секрет в том, чтобы держать их раздельно.