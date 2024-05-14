«Не менее 30 секунд»: инфекционист указал на правильный способ мытья рук Инфекционист Неронов: мыть руки нужно не менее 30 секунд

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Правильное мытье рук с использованием мыла должно занимать не менее 30–40 секунд, заявил в беседе с РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, обработку рук стоит проводить после контактов с окружающей средой, например после прикосновения к денежным средствам.

Руки обязательно нужно мыть и после того, как были на открытом воздухе, в общественном транспорте, посещали туалет, имели контакт с деньгами, домашними животными, [после] уборки и т. п. Правильное мытье рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды в течение не менее 30–40 секунд, — объяснил Неронов.

Врач обратил внимание на то, что перед обработкой рук стоит снять все украшения с кистей и пальцев, а также закатать рукава. После гигиенической процедуры нужно воспользоваться полотенцем. Если у человека нет возможности помыть руки, то он может обработать их влажными антисептическими салфетками.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора ранее напомнили россиянам о необходимости соблюдения основных правил гигиены. Они отмечали, что регулярное мытье тела, чистка зубов и смена белья поможет избежать многих заболеваний.