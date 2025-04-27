Не друзья и не враги: правда о салате из огурцов и помидоров

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Летний салат из огурцов и помидоров — вовсе не такое безобидное сочетание, как кажется. Эти овощи по-разному влияют на пищеварение: пока помидоры стимулируют выработку желудочного сока, огурцы нейтрализуют его действие.

Все дело в том, что огурцы содержат фермент, разрушающий витамин С из томатов, а их водянистая структура разбавляет желудочный сок. В результате мы получаем меньше питательных веществ и можем ощущать тяжесть в животе. Особенно это заметно у людей с чувствительным пищеварением.

Но это не значит, что от любимого салата нужно отказываться совсем. Просто ешьте его небольшими порциями без сметаны и соли. А для максимальной пользы попробуйте альтернативные сочетания: помидоры с зеленью и маслом, огурцы с капустой или редисом. Так вы получите все витамины без дискомфорта!

Ранее сообщалось, что, когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.