Не берите это мороженое: ваш организм не скажет спасибо за болячки

Мороженое с детства является одним из самых любимых лакомств. Однако не все лакомства одинаково безвредны. Вредное мороженое может привести к огромному количеству заболеваний.

Самым вредным мороженым можно считать то, в котором содержится большое количество сахара, искусственных красителей, ароматизаторов и других вредных добавок. Оно с большой долей вероятности вызовет проблемы со здоровьем: от ожирения до кариеса.

Кроме того, мороженое опасно для людей с сахарными диабетом, заболеваниями ЖКТ, аллергией и другими хроническими заболеваниями. Также худеющим людям стоит отказаться от мороженого с высоким содержанием жиров.

Чтобы полакомиться любимым продуктом и при этом не загреметь в больницу, следует обращать внимание на состав продукта. Нужно выбирать мороженое с натуральными ингредиентами, к которым относятся молоко, фрукты и ягоды.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что мороженое может вызвать эмоциональную зависимость. По ее словам, человек иногда связывает этот десерт с утешением во время стресса или удовольствием. Врач посоветовала ограничивать количество съеденного мороженого.