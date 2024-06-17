Названы актуальные тренды в оформлении бровей Бровист Семенова: осветление и прореживание — главные тренды в оформлении бровей

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Тренд на осветление стал популярным в оформлении бровей, заявила в беседе с «Москвой 24» мастер по бровям и ламинированию ресниц Мария Семенова. Она добавила, что в моде находятся техники, направленные на выстраивание натуральной формы волосков и их прореживание.

Спросом начала пользоваться услуга прореживания. С ее помощью получается осветлить общее полотно брови, убрать вьющиеся, растущие в неправильном направлении волоски, добавить легкости образу и увести акцент на глаза, — объяснила Семенова.

Она также добавила, что нередко мастер во время оформления бровей добавляет штрихи специальными прямыми пигментами. По словам специалиста, в таком случае результат выглядит более натурально.

Пластический хирург Тигран Алексанян ранее заметил, что омолодить пациента после 50 лет поможет эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица. Однако выбирать вид операции стоит исходя из особенностей человека. Так спейслифтинг стал новаторской методикой омоложения, в рамках которой хирурги почти бескровно проводят операции в местах без скопления крупных кровеносных сосудов и нервов.