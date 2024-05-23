Названы заболевания, которые можно подхватить в общественных местах Гинеколог Ерофеева: в общественных местах можно подхватить чесотку и гепатит

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В общественных местах можно заразиться чесоткой и гепатитом, рассказала в беседе с «Радио 1» акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно соблюдать простые правила гигиены.

Чесотка — это очень распространенное и противное заболевание: зуд ужасный, мелкие насекомые, как будто клещи… Заболевание передается при рукопожатиях, при объятиях, через дверную ручку в общественных местах, — объяснила медик.

Врач отметила, что гепатитом можно заразиться в заведениях общепита, например, через плохо помытую и необработанную посуду. Шприцевой гепатит можно подхватить в лечебных учреждениях, где есть проблемы с антисептикой.

Чтобы избежать этих заболеваний, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиками, добавила гинеколог. Кроме того, следует ходить только в надежные места, которые имеют хороший рейтинг или проверены временем, заключила Ерофеева.

Ранее акушер-гинеколог Василиса Гончарук рассказала, что существует мнение, что в общественном туалете можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем (ЗППП), однако это не так. Она отметила, что заразиться такими инфекциями при походе в общественный туалет практически невозможно.