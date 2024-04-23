Названы три суперпродукта с витамином А Малышева назвала печень трески, гуся и индюшки лучшими источниками витамина А

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Витамин А необходим организму для здоровья глаз, легких и кожи, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, получить этот витамин можно только из продуктов, а больше всего полезный элемент содержится в печени гуся, трески и индюшки.

Витамин А — это абсолютно офтальмологический витамин. Более глазного витамина придумать нельзя, потому что без витамина А не формируется наше зрение, — отметила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что из витамина А производится зрительный пигмент родопсин. Он расходуется, возникает сигнал, и идет импульс в головной мозг. По словам врача, таким образом осуществляется акт зрения, то есть информация от глаза идет в головной мозг. Коновалов подчеркнул, что без витамина А этот процесс невозможен.

Лучшими источниками витамина А является печень, добавила Малышева. Так, в 100 граммах печени трески содержится 20 суточных норм витамина, а в день достаточно употреблять всего пять граммов. В 100 граммах индюшачьей печени находится 15 суточных норм, а в гусиной — шесть.

Ранее Малышева рассказала, что смузи с черной смородиной, шпинатом, морковью и бананом является одним из супернапитков для здоровья организма. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что такой напиток содержит в себе витамин С, который улучшает состояние сосудов на сетчатке, а также антоцианы, лютеин, бета-каротин и марганец.

Кроме этого, для здоровья организма необходимо пить чай каркаде. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, начиная с 2012 года ученые проводят исследования, которые показали, что употребление этого вида чая улучшает иммунную систему.