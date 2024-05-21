Названы три особенности гипертонии у мужчин, которые повышают риск инсульта Малышева: давление, риск тромбоза и уровень мочевой кислоты у мужчин всегда выше

Особенности мужского организма являются причиной повышенного риска развития гипертонии и инсульта, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Это связано с заложенными природой функциями, которые влияют на работу гормональной системы, сосудов и внутренних органов.

Давление у мужчин изначально выше. Это связано с нашими особенностями, потому что у мужчин есть гормон тестостерон, и он повышает артериальное давление. Фактически — это эволюционно было создано, чтобы мы боролись, бегали и защищались. Но в данном случае это приводит к тому, что у мужчин чаще развивается гипертоническая болезнь, особенно в возрасте, — заявил кардиолог Герман Гандельман.

Малышева отметила, что мужчина традиционно имеет более высокое давление, так как он воин. С этим связана еще одна особенность, которая также носит эволюционное происхождение, добавил Гандельман. Телеведущая пояснила, что мужчина может быть травмирован, и раны должны быстро закрываться. Закрытая рана — это тромб, подчеркнула она.

Тромб у мужчин развивается чаще, чем у женщин. Шанс тромботических осложнений, особенно в молодом возрасте, выше, — рассказал Гандельман.

Третья особенность — повышенный уровень мочевой кислоты и, как следствие, шанса развития подагры, в том числе и образования камней в почках, отметил кардиолог. Малышева продолжила, объяснив, что этот орган еще увеличивает давление.

Мужчина соткан так, что риски высоченные, — заключила телеведущая.

Ранее кардиолог Наталия Блинова рассказала, что пациенты при измерении давления часто неверно используют медицинский аппарат. По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является неправильное положение тела.