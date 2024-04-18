Названы три основных признака нехватки витаминов весной Врач Давлятова: частые простуды и апатия могут указывать на весенний авитаминоз

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Частые болезни весной являются красноречивым признаком гиповитаминоза и проблем с иммунитетом, рассказала аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова. Кроме того, по ее словам, на дефицит витаминов могут указывать апатия и недосып, а также изменение цвета и структуры кожи, передает «Доктор Питер».

Яркий признак проблем с иммунитетом и сезонного гиповитаминоза — частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более легких простуд — с насморком, заложенностью носа и другими типичными симптомами, — уточнила врач.

Давлятова посоветовала следить за общим самочувствием. Она объяснила, что потеря интереса к жизни, апатичность, сонливость указывают на витаминный дефицит. Помимо этого, чрезмерная сухость кожи, трещинки или появление заед в уголках рта также являются признаками нехватки витаминов.

Врач уточнила, что для профилактики гиповитаминоза нужно почаще проводить время на свежем воздухе и повысить физическую активность. Также Давлятова порекомендовала добавить в рацион сезонные овощи, например редис и капусту.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что весной в рацион следует включить зеленые листья, цитрусовые фрукты, орехи, молочные продукты, ягоды, бобы, рыбу, яйца и молоко. Специалист подчеркнула, что эти продукты помогут избежать авитаминоза и обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.

Тананакина объяснила, что весной многие люди страдают из-за дефицита витаминов, что негативно сказывается на здоровье и ухудшает состояние кожи, волос и ногтей. Кроме того, из-за нехватки витаминов снижается энергия, предупредила врач.