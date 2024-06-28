Названы «три кита», помогающих в стабильном снижении веса Эндокринолог Репникова: сон, активность и нормированность еды помогают похудеть

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Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три основных условиях, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Юлия Репникова. По ее словам, речь идет о хорошем сне, двигательной активности и нормированности порций, вес которых не должен превышать 450 граммов. При этом, уточнила врач, пищу принимать нужно регулярно каждые три-пять часов.

Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят. Три кита веса — это сон неправильный, недостаточная физическая нагрузка и большое потребление килокалорий, — заявила Репникова.

Калорийность еды должна быть полноценной — на половине тарелки овощи, а остальные две четвертинки стоит выделить под мясо и гарнир, добавила эксперт. Зачастую для похудения нужен психиатр или психолог, и это тоже нужно учитывать, указала Репникова.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что люди, придерживающиеся смузи-диет во время похудения, занимаются самообманом, а также сталкиваются с энергодефицитом. По его словам, эти напитки не позволяют снизить процент жира в организме. Эндокринолог обратил внимание на то, что во время похудения важно получать норму КБЖУ при помощи употребления продуктов, имеющих правильные инсулиновые и гликемические индексы.