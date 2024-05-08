Названы способы укрепить иммунитет и реже простывать Терапевт Уильямс: разнообразная пища поможет укрепить иммунитет

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Врач-терапевт Зои Уильямс рассказала, что для хорошей работы иммунитета важно не заострять внимание на определенных продуктах, а выбирать разнообразную пищу, пишет The Sun. Уильямс подчеркнула, что в среднем взрослый человек болеет простудой четыре раза в год. Если это происходит чаще, то стоит обратиться к специалисту, считает доктор.

Иммунитет может слабо справляться с вирусами и бактериями из-за пассивного курения, аллергенов или недиагностированных заболеваний внутренних органов и систем организма, — рассказала медик.

Если нет серьезных проблем со здоровьем, то лучший способ укрепить иммунитет — это правильное питание, считает Уильямс. Она советует не искать специальные продукты для укрепления иммунитета, а употреблять разнообразную еду, чтобы получать больше питательных веществ, таких как витамины C, D, цинк, селен, железо и другие.

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