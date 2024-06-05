Названы советы по продлению «жизни» педикюра Специалист по маникюру Петрова: для сохранения педикюра стоит использовать крем

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Использование крема на море и аккуратное применение пилки продлят срок красивого педикюра, заявила в беседе с «Газетой.Ru» специалист по маникюру Виктория Петрова. Она также указала, что при совершении манипуляций важно не допустить покраснения кожного покрова на стопах. По словам специалиста, сейчас популярными практиками считаются классический, аппаратный и SMART-педикюр.

Главное его отличие в том, что при обработке стоп используются не обычные насадки, а специальные шлифовальные диски. Они выполнены из карбида кремния и позволяют бережно воздействовать на кожу и не оставлять «рвущих» следов, что часто случается при аппаратном педикюре. Более того, шлифовальные диски при работе не нагреваются, поэтому не возникнет ощущения жжения, — уточнила Петрова.

Эксперт напомнила, что такой вид педикюра не требует замачивания стоп и использования кератоликов. Он подходит для диабетиков и людей с гиперкератозом, натоптышами и мозолями. Петрова также призвала носить удобную и комфортную обувь и не забывать об освежающих ванночках для ног.

Специалист по маникюру Варвара Котова ранее отмечала, что при домашнем педикюре форма ногтей может быть только в виде мягкого квадрата, а длина свободного края не должна превышать 1 мм. По ее словам, пренебрежение советами может привести к врастанию пластины.