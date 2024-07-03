Названы смертельно опасные последствия занятий сексом в жару

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Нельзя заниматься интимом в жару людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог Ольга Гридасова. По ее словам, жара плюс 30 и выше влияет на гормональный фон обоих полов.

По словам эксперта, у мужчин активно начинают вырабатываться тестостерон, эндорфин и серотонин, и поэтому они хотят большей активности в жару.

Хотя им это не полезно, потому что изрядная физическая нагрузка в жару учащает сердцебиение и пульс, идет скачек давления и лишняя нагрузка на организм, тем самым можно получить инфаркты и инсульты, что смертельно опасно, — подчеркнула врач.

Гридасова объяснила, что у женщин наоборот гормональный фон снижается и начинает вырабатываться окситоцин, который больше влияет на доверие, привязанность, ласки, но никак на активные действия.

Но у женщин обстановка лучше, потому что начинает улучшаться кровообращение в малом тазу, что хорошо для женского организма. Если никак не можете без интима, то лучшее заниматься им под кондиционером, или в ванной комнате — где нежарко, — резюмировала акушер-гинеколог.

Инициатива о сокращении срока для аборта по желанию до девяти недель будет опасной для женщин, рассказала ранее врач — гинеколог-сексолог Тамара Мальцева. По ее словам, многие женщины узнают о своем положении позже этого срока, и нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки.