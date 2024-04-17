Названы самые травмоопасные секс-позы

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Чаще всего к травмам во время секса приводит коленно-локтевая позиция, рассказала эксперт Хоуп Флинн в статье для The Sun. Она объяснила, что эта поза предполагает выгибание и напряжение спины, что может вызывать болевые ощущения. При этом облегчить нагрузку помогут подушки, добавила эксперт.

Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки, — отметила Флинн.

Наряду с этим опасны и любые позиции, предполагающие занятие сексом стоя, добавил эксперт. При этом травмы могут возникать и во время интимной близости в миссионерской позе.

Во время миссионерской позиции могут случаться растяжение мышц спины, ног и рук, а также дискомфорт в суставах из-за слишком долгого нахождения в этом положении, — объяснила специалист.

Флинн добавила, что, как правило, травмы во время секса получали четверо из десяти человек. При этом поза обратной наездницы является самой опасной для мужчин, уточнил он.

Ранее профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер отметила, что женщинам, особенно тем, кто пережил менопаузу, необходимо чаще заниматься мастурбацией для того, чтобы улучшить свое здоровье и вернуть приятные ощущения во время секса. Она также посоветовала женщинам обратить внимание на секс-игрушки.