Названы самые травмоопасные позы для секса

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Некоторые позы во время секса могут негативно сказываться на здоровье позвоночника и суставов, заявил травматолог-ортопед Олесь Тихонов в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, людям с проблемами в области позвоночника не рекомендуется использовать определенные позы, которые могут вызвать дискомфорт или травму.

По словам травматолога, поза «догги-стайл» может оказать нагрузку на спину и быть неприемлемой. Рекомендуется использовать позы, которые не нагружают спину в такой степени, например, лежа на боку.

Людям с заболеваниями коленных суставов также не рекомендуется использовать позы, требующие больших нагрузок на эту область. Например, поза «женщина сверху» может создавать лишнее давление на колени. Важно использовать позы, которые не напрягают колени, например, лежа на спине, — сказал Тихонов.

Для людей с проблемами в шейном отделе позвоночника важно избегать поз, которые могут создать дополнительное напряжение. Например, поза «кобра» может вызвать чрезмерное разгибание шеи. Важно общаться с партнером и выбирать позы, которые комфортны и безопасны для обоих. Появление боли или неприятных ощущений — тревожный сигнал о возможной травме, сказал медик.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что смертельно опасными местами для занятия сексом являются ванная комната, кухня, смотровые площадки, перила, а также мосты и открытые окна. Она напомнила, что также нежелательно предаваться любовным утехам на обочинах дорог.