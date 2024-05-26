Названы продукты, вызывающие воспаления в организме Врач Янг: фастфуд, фруктоза и сахарозаменители могут вызывать воспаления

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Лишний жир в организме может накапливаться, если есть хроническое воспаление, заявила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале. По ее словам, к воспалительным процессам может приводить рацион с трансжирами — известными врагами сосудов. Кроме того, воспаления провоцируются употреблением сахара, алкоголя и молочных продуктов.

Состояние хронического воспаления — одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса, — отмечает Янг.

Врач подчеркнула, что такой процесс в организме может вызывать сахар, фруктоза и сахарозаменители. Они повышают уровень инсулина и увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также для сосудов вреден избыток растительных масел, добавила Янг.

Воспаление в организме также способен поддерживать глютен, предупредила эндокринолог. Людям с непереносимостью лактозы могут серьезно навредить молочные продукты. Кроме того, фастфуд и полуфабрикаты препятствуют синтезу простациклина, который поддерживает тонус сосудов.

Когда внутренняя стенка артерий не производит простациклин в достаточном количестве, образуются сгустки крови, и риск тромбозов резко возрастает, — отмечает врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чернова рассказала, что готовая еда навынос позволяет сократить время у плиты и вредит организму. По ее словам, такие блюда часто содержат трансжиры и усилители вкуса, в них также редко можно встретить сложные углеводы.