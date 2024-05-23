Названы продукты с наибольшим содержанием витамина E Терапевт Малиновская: больше всего витамина Е содержится в подсолнечном масле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше всего витамина Е содержится в подсолнечном, соевом, кукурузном, хлопковом и льняном маслах, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. Специалист уточнила, что восполнить дефицит витамина также можно при помощи проросших зерен пшеницы, кукурузы, овса и ржи.

Источники витамина Е: наибольшее содержание в маслах (соевом, кукурузном, хлопковом, подсолнечном, льняном), а также в сушеных орехах (фундук, миндаль, грецкий орех, меньше в арахисе, кешью). Витамином Е богаты проросшие зерна пшеницы, кукурузы, овса, ржи, — пояснила физиотерапевт.

Кроме того, по словам врача, в меньших количествах витамин Е есть в бобовых, сливочном масле, говядине, овощах и треске. Меньше всего его содержится в молоке, предупредила специалист.

Ранее Малиновская рассказала, что рекордное количество витаминов группы В содержится в бобовых, говяжьей печени, молочных продуктах и яйцах. Она уточнила, что также восполнить дефицит данного витамина помогут некоторые виды рыбы, например скумбрия, сардины и лосось, а также моллюски. По ее словам, стоит включить в рацион шпинат, бананы, овес, орехи и соевое молоко.