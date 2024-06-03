Названы продукты, от которых чаще всего заражаются сальмонеллезом Инфекционист Мескина: основным источником сальмонелл являются яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основным источником сальмонелл являются яйца, мясо курицы и мелких животных, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что мясные и молочные продукты — это благоприятная среда для развития опасных бактерий. Врач подчеркнула, что заразиться сальмонеллезом также можно через грязные руки.

Считается, что основной источник сальмонелл — это яйца. Но бактерии также могут быть и в мясе курицы и другого мелкого животного. Мясные и молочные продукты являются очень благоприятной средой для сальмонелл. Кроме того, сальмонеллез передается через грязные руки, — пояснила инфекционист.

Мескина отметила, что, если зараженный человек участвовал в этапе приготовления пищи или в ее упаковке и не соблюдал санитарно-гигиенические нормы, он может передать инфекцию. Врач добавила, что бактерии могут оказаться и в салате с майонезом, так как в соусе содержатся яйца.

Однажды американский центр контроля за заболеваниями опубликовал материал, где указал нетипичный, даже странный источник сальмонеллеза — это хлопья для завтрака. Это указывает на тот факт, что бактерии на самом деле могут быть где угодно, — заключила Мескина.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 15 человек отравились доставкой правильного питания. В продуктах обнаружили сальмонеллу. Специалисты из Роспотребнадзора прошлись по цеху и выявили ряд нарушений: у поваров отсутствовали медкнижки, еду готовили и хранили не по правилам, а посуда и кухня были в грязи.