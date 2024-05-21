Названы продукты, которых следует избегать после тренировок Нутрициолог Кузина: после тренировок стоит избегать алкоголя и кофеина

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Жирную пищу, алкоголь и напитки, содержащие кофеин, не стоит употреблять сразу после тренировки, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог Катерина Кузина. Также, по ее словам, нужно отказаться от соленых закусок, сырых овощей и жевательной резинки, поскольку они они могут замедлить процесс восстановления организма. Специалист предложила заменить эти продукты едой, которая восполнит водный баланс.

Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять больше белка (греческий йогурт, яйца, постное мясо), а также сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Также важно восполнять потерю жидкости, потребляя достаточное количество воды или спортивных напитков, — уточнила Кузина.

Нутрициолог обратила внимание, что правильное питание непосредственно влияет на достижения максимальных результатов и ускорения процесса восстановления. При осознанном выборе продуктов получится быстрее достичь поставленных фитнес-целей.

Нутрициолог Ирина Семаева ранее отметила, что похожий список продуктов может негативно сказаться на состоянии организма пожилого человека. При этом, она заметила, что пенсионеры могут употреблять некоторые фрукты не более одной штуки в день.