Названы продукты, которые могут усилить угревую сыпь Дерматолог Ласеев: молоко и сладости усиливают угревую сыпь

Употребление молока и сладостей может усилить проявления угревой сыпи, предупредил дерматолог Денис Ласеев. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что сами эти продукты не являются причиной акне, но при этом повышают воспаление в сальных железах.

Важно понимать, что чрезмерное употребление молока не приводит к появлению акне, оно лишь может усугубить существующую проблему. Также научные данные показывают, что не отказ от сладостей, а связанное с этим снижение веса может смягчить течение акне, — рассказал врач.

Как объяснил Ласеев, воспаление усиливают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы. Так, например, наибольшую роль играет инсулиноподобный фактор роста-1, которого много в цельном молоке, но мало в кисломолочных продуктах.

При этом сама сыпь появляется в результате неправильного ухода за кожей, лишнего веса, стресса и нездорового питания. Поэтому снижение массы тела необходимо для уменьшения проявлений акне, заключил дерматолог.

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