Названы привычки, помогающие защититься от рака простаты Daily Mail: сокращение жирной пищи и мяса в рационе снижает риск рака простаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существует несколько полезных привычек, помогающих снизить риск развития рака простаты, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британского хирурга-уролога Деклана Кэхилла. По его словам, одной из них является отказ от употребления чрезмерного количества жирной пищи и мяса.

Как объяснил Кэхилл, исследования показывают, что любители жирной пищи больше подвержены риску развития рака простаты, чем люди, которые полностью отказались от мяса. Специалист посоветовал увеличить долю растительных продуктов в рационе, таких как листовая зелень, ягоды, вареные помидоры, цветная капуста и брокколи.

Еще одной привычкой, снижающей риск развития рака простаты, являются регулярные тренировки, как силовые, так и на выносливость. По словам Кэхилла, поддержание высокой мышечной массы снижает шансы развития многих видов рака. Кроме того, врач порекомендовал сократить объемы употребляемого пива, вина и крепких спиртных напитков, поскольку такая привычка тоже приводит к развитию онкологии.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что мидии и гречка полезны для мужской потенции. Эти продукты богаты фосфором, йодом, селеном, фолиевой кислотой, железом и витаминами группы В.