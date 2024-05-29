Стало известно, как связаны образ жизни человека и качество его спермы Профессор Ших: образ жизни человека может сказаться на качестве спермы

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Одной из причин снижения качества спермы является образ жизни человека, рассказала на конференции «Поколение вне возраста» директор Института профессионального образования, заведующая кафедрой клинической фармакологии с курсом пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук, профессор Евгения Ших. Еще одной причиной являются неблагоприятные экологические факторы, передает корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, снижение качества спермы происходит из-за дефицита питательных веществ в организме. К этому также могут привести генитальные инфекции и ионизирующее излучение. Профессор предупредила и о пагубном влиянии на репродуктивное здоровье мужчин злоупотребления алкоголем, сигаретами и употребления наркотических веществ.

Основной причиной идиопатического бесплодия было признано отрицательное влияние активных форм кислорода. Свободные радикалы повреждают ДНК сперматозоидов и митохондриальную генетическую информацию, — добавила Ших.

Ранее врач-уролог Андрей Лычагин предупредил о риске нанести серьезный вред репродуктивному здоровью мужчин, которые ездят за рулем в обтягивающей одежде. В особенности это касается узких джинсов и нижнего белья.

Употребление наркотиков вредит здоровью.