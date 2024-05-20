Названы причины повышения и понижения лейкоцитов в крови Гематолог Кузнецов: уровень лейкоцитов может повышаться при инфекциях или раке

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Уровень лейкоцитов может повышаться при инфекциях или раке, заявил гематолог Олег Кузнецов в беседе с изданием «Доктор Питер». По его словам, врачи могут отправить пациентов на анализы, чтобы проверить общее количество лейкоцитов и их типы: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы.

В большинстве случаев инфекционный лейкоцитоз сопровождается сдвигом лейкоцитарной формулы влево — появляются более молодые клетки. Массивный лейкоцитоз чаще всего указывает на тяжелое осложнение — эмпиему желчного пузыря, перфоративный аппендицит или бактериальный сепсис, — сказал Кузнецов.

По словам эксперта, пониженный уровень лейкоцитов делает организм уязвимым перед различными инфекциями. Например, умеренная лейкопения характерна для брюшного тифа. Пониженный уровень нейтрофилов может быть признаком аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка.

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