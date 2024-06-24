Названы полезные свойства сметаны Диетолог Макиша: сметана содержит полезные для кишечника бактерии

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В сметане содержатся полезные для кишечника бактерии, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, также в этом продукте есть кальций.

Как показывают исследования, кисломолочные продукты — это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками, то есть содержат в своем составе те бактерии, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что в сметане есть молочный белок. Он хорошо усваивается в организме и является источником аминокислот. Рекомендуется выбирать сметану с жирностью 10-15%. Умеренное количество молочного жира помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Макиша.

Ранее доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия ФГБОУ РОСБИОТЕХ Инна Ионова рассказала, что молоко и пробиотические молочные продукты полезны для организма: они защищают от потенциально опасных микробов, поддерживают здоровье дыхательных путей. Эксперт отметила, что молочка может заменить до 40% суточного рациона.

До этого доцент Жанна Гучок ранее рассказала, что плавленые сырки полезны для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Она добавила, что также этот продукт является естественным источником белка и помогает развитию мышц.