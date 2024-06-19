Названы полезные для здоровья сердца продукты Врач Саламатина: для здоровья сердца рекомендуется есть фрукты и рыбу

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Для здоровья сердца полезны фрукты и овощи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина. По ее словам, также рекомендуется добавить в свой рацион рыбу и несоленые орехи.

Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 г) и столько же овощей, — объяснила медик.

Врач отметила, что нужно один-два раза в неделю употреблять рыбу, особенно жирную, так как она полезна для сердца. Также можно добавить в свой ежедневный рацион 30 г несоленых орехов.

Углеводы лучше получать из круп и цельнозерновых продуктов, добавила кардиолог. Кроме того, лучше ограничить потребление пищевой соли и продуктов с добавлением сахара. Снизить нужно и потребление красного мяса, особенно переработанного.

Для профилактики болезней сердца рекомендуется исключить алкоголь или снизить его дозу до 100 г в неделю в пересчете на этиловый спирт, подчеркнула Саламатина.

Ранее врач Асият Хачирова рассказала, что бег, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и аэробика увеличивают частоту сердечных сокращений, улучшая кровообращение. Эксперт отметила, что регулярное занятие этими видами спорта также укрепляет сердечную мышцу, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.