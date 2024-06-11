Названы первые признаки проблем со зрением у маленьких детей Врач Семакина: отсутствие розового рефлекса может говорить о катаракте у детей

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Отсутствие розового рефлекса зрачков в младенческом возрасте может говорить о врожденной катаракте или опухоли глаза, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анна Семакина. По ее словам, родителям обязательно нужно обращать внимание на фиксацию детского взгляда на объекты.

В младенческом возрасте отсутствие розового рефлекса зрачков может быть признаком врожденной катаракты или опухоли глаза. Обязательно стоит обращать внимание в раннем возрасте на фиксацию взгляда на объекты, содружественные движению глаз. До года незначительное непостоянное отклонение глаза от оси может быть вариантом нормы при усталости из-за незрелости глазодвигательных мышц, — объяснила врач.

Ранее Семакина рассказала, что долгая работа за компьютером может привести к сухости глаз. Она подчеркнула, что симптомами сухого глаза являются покраснение, слезотечение и зуд в глазах. По ее словам, такие ощущения также могут возникнуть из-за работы кондиционера.

Офтальмолог Ирина Крестьянинова ранее заявила, что некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки. Медик объяснила это тем, что отсутствие должной защиты пропускает ультрафиолет внутрь широкого зрачка, а это гораздо хуже, чем не надевать очки в принципе. По ее словам, лучший способ защитить глаза — подобрать аксессуар, который блокирует 100% лучей.