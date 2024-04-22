Названы опасные для жизни заболевания вен Флеболог Лахмай: варикоз может привести к бесплодию и венозной недостаточности

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Страдающие заболеваниями вен люди даже не догадываются о последствиях, а венозная недостаточность опасна для жизни, заявил сердечно-сосудистый хирург, флеболог Кирилл Лахмай в интервью с «Газетe.Ru». Эксперт указал, что среди осложнений варикоза тромбоз, геморрой и варикоцеле (расширение вен семенного канатика). Последнее способно привести к мужскому бесплодию, подчеркнул врач.

Венозные заболевания не ограничиваются только венами нижних конечностей. Венозные проблемы могут также затронуть верхние конечности и органы малого таза, — сказал Лахмай.

Другим опасным заболеванием вен, о котором говорил врач, является флебит — воспаление стенок поверхностных вен. В случае тяжелого воспаления флебит может прогрессировать до тромбофлебита.

С венозной недостаточностью сталкиваются люди с лишним весом, силовыми нагрузками на ноги и ношением неудобной обуви. По словам медика, тромбозы и трофические язвы — самые серьезные ее осложнения.

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