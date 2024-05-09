Названы необычные симптомы инсульта Невролог Кружалов: косоглазие и психоз могут указывать на инсульт

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Необычные симптомы иногда могут указывать на инсульт, сообщил «Газете.Ru» невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов. Он рассказал, что при поражении базилярной артерии может возникнуть косоглазие, а при поражении передней мозговой артерии — психоз.

Чаще инсульты сопровождаются слабостью или нарушением чувствительности в руке и ноге, а также в половине лица, нарушением речи, письма и чтения, расстройствами зрительно-пространственной ориентации или восприятия одной из половин тела, — рассказал Кружалов.

Он добавил, что значительно реже случается поражение базилярной артерии, при которой могут добавиться косоглазие, нарушение речи, двоение в глазах, нарушение глотания.

Поражения в области передней мозговой артерии хоть и приводят к слабости и нарушению чувствительности в руке и ноге, чаще эти симптомы носят невыраженный характер. На первое место выходят нарушения психики — снижение мотивации, апатия, булимия или, наоборот, чрезмерная расторможенность и возбуждение вплоть до психоза, — добавил врач.

Ранее американские ученые выяснили, что гнев способен повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие около 300 здоровых молодых людей, у которых в анамнезе не было сердечных заболеваний. Сначала участники эксперимента провели 30 минут в расслабленном состоянии, в это время медики измеряли их кровяное давление, состояние кровеносных сосудов и другие показатели. После испытуемым были назначены восьмиминутные задания, в рамках которых те испытывали гнев.

Выяснилось, что эта эмоция увеличивает уровень кортизола, что способно приводить к повышению кровяного давления. Это может ухудшить способность организма к расширению сосудов. Восемь минут в день такого стресса способны нанести вред сердечно-сосудистой системе.