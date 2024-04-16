Названы крайне опасные болезни, при которых начинает болеть колено Хирург Умнов: боль в колене может говорить о гонорее или хламидиозе

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Боль в колене (синдром Рейтера) в ряде случаев сигнализирует о венерическом заболевании, в том числе гонорее или хламидиозе, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он подчеркнул: подобный симптом также возникает при микоплазмозе и трихомонадиозе.

Боль в колене при венерических заболеваниях называют синдромом Рейтера. Данный симптом возникает при как хламидиозе, гонорее, трихомонадиозе, микоплазмозе. Боль в колене возникает, обычно, через три-четыре недели после начала болезненного мочеиспускания и воспаления слизистых половых органов. При отсутствии лечения основного заболевания поражаются постепенно и другие суставы. Возникает сыпь и язвы, — подчеркнул Умнов.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы обихода ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов. Дерматовенеролог добавила, что теоретически почти все венерические заболевания могут передаваться бытовым путем, например, при использовании общих мочалок или полотенец, которые еще не успели высохнуть. Однако такие случаи крайне редки и чаще всего касались людей, не соблюдающих нормы гигиены.