Названы главные враги иммунитета Роспотребнадзор: иммунитету может навредить острый стресс

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Острый стресс, недосыпы, отсутствие физической активности и вредные привычки являются главными врагами иммунитета, предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что также опасность представляет и неправильный образ жизни, пишет «МК в Мурманске».

Как отметили в Роспотребнадзоре, иммунитет защищает от воздействия опасных микроорганизмов, способных вызвать разнообразные заболевания. Важно придерживаться правильного и сбалансированного рациона, отказаться от курения и алкоголя, а также включить в распорядок дня физическую активность.

Сохранить иммунитет поможет полноценный отдых. В ведомстве также посоветовали учиться не реагировать на стрессовые ситуации и меньше нервничать. Из-за психоэмоционального перенапряжения организм теряет ряд жизненно-важных веществ, в том числе витамины С, А, Е и группы В. Чтобы защитить организм, нужно чаще есть фрукты, овощи, нежирное мясо, рыбу, морепродукты, орехи, ягоды и темный шоколад.

Врач Екатерина Терентьева ранее рассказала, что черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами. По ее словам, в чернике много витаминов и антиоксидантов, а также она успокаивает воспаления в желудке и кишечнике.