Названы фрукты, провоцирующие набор лишнего веса

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Некоторые фрукты, несмотря на свою полезность, могут способствовать набору веса, если употреблять их в больших количествах, пишет Мойка78. Диетологи назвали пять таких фруктов: бананы, виноград, манго, вишня и ананас.

Бананы содержат много сахара и калорий и быстро повышают уровень сахара в крови. Виноград, которым легко злоупотребить из-за небольшого размера ягод, также содержит много сахара и не насыщает надолго.

Манго, несмотря на свои питательные свойства, является одним из самых калорийных фруктов. Любимое летнее лакомство вишня содержит много сахара и мало клетчатки, что делает ее менее сытной. Ананас, часто используемый в салатах и коктейлях, также может содержать большое количество сахара.

Ранее врач общей практики, гериатр Елена Павлова заявила, что в период цветения аллергикам следует отказаться от ряда фруктов, в том числе киви, а также от орехов, петрушки, укропа, сельдерея и тмина. Она объяснила это перекрестной реакцией на пыльцу цветущих деревьев.