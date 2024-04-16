Названы болезни, о которых может говорить боль в области шеи Врач Беленко: боль в шее может быть признаком остеохондроза или грыжи

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Боль в области шеи может означать остеохондроз, грыжу шейного отдела или болезнь щитовидной железы, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко. По ее словам, все зависит от места боли, ее характера и продолжительности.

Достаточно часто в первую очередь боль в шее начинают связывать с проблемами в шейном отделе позвоночника — остеохондрозом или грыжами данного отдела. При этом боль будет специфичная — простреливающая, когда грыжа сдавливает нервный корешок. Может распространяться по рукам, — объяснила врач.

Невролог отметила, что нужно исключить специфические причины, такие как, болезнь щитовидной железы, лимфоузлов, гортани и стоматологические болезни. В этих случаях боль в шее — отраженная, то есть, распространяется от проблемного органа.

Ноющая боль, ограничивающая движение головы, может возникнуть из-за повышенного мышечного тонуса, уточнила невролог. Кроме того, нередко боль в шее появляется в период эмоционального стресса, поскольку на него реагирует нервный симпатический узел на уровне шеи, а от него идут сигналы по нервам к мышцам шеи, вызывая тем самым спазм.

Ранее врач Екатерина Кашух предупредила, что ощущение боли в сердце, учащение сердцебиения или головокружение после еды могут быть вызваны гипотензией. Специалист уточнила, что проблема возникает на фоне снижения артериального давления из-за прилива крови к желудочно-кишечному тракту.