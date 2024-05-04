Названы абсолютно запретные действия с присосавшимся клещом Главврач Химкинской больницы Мирзонов: клеща нельзя отрывать голыми руками

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При укусе клеща его нельзя отрывать голыми руками, сообщил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, если насекомое окажется зараженным, через микротравмы в коже инфекция может попасть в организм.

Ни в коем случае не пытайтесь раздавить его пальцами. Если он окажется зараженным, через микротравмы в коже инфекция может попасть в организм. Если клещ все же присосался, надо его аккуратно удалить. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и вы можете оторвать тело клеща, оставив «головку», что вызовет сильную воспалительную реакцию, — отметил Мирзонов.

По словам медика, лучше всего пойти в травмпункт, где насекомое аккуратно извлекут, и отнести на анализ в одну из лабораторий. Такие анализы выполняются в том числе в центрах гигиены и эпидемиологии.

Также Мирзонов объяснил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека на протяжении километра. Медик сказал, что данные особи выдерживают без еды до трех зим. По его словам, самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека. Собеседник напомнил: парки, скверы, детские лагеря отдыха, отели и санатории в обязательном порядке обрабатываются от клещей, но «дикие зоны» у водоемов, а также СНТ чаще всего подобную процедуру не проходят.