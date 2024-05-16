Ученые установили связь между преждевременной смертью и недостатком кислот Ученые: недостаток omega-3 в организме увеличивает риск преждевременной смерти

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Недостаток в организме жирных кислот omega-3, которые содержатся в растительных маслах, увеличивает риск преждевременной смерти, пишет журнал eLife со ссылкой на исследование ученых из Университета Джорджии с участием более 85 тысяч респондентов, . Эксперты отметили, что у людей чаще всего наблюдается недостаток omega-3 и избыток omega-6, что приводит к дисбалансу в организме.

Исследование показало, что соотношение omega-6 к omega-3 в организме составляет примерно 20:1, что отражается на уровне смертности. Люди, не потребляющие достаточно omega-3, имеют повышенный риск умереть раньше. В частности, риск умереть от рака у таких людей выше на 14%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%.Для предотвращения подобных рисков ученые рекомендуют включать в рацион больше продуктов, богатых omega-3, таких как рыба.

Ранее британские ученые выяснили, что люди без лишнего веса с фигурой типа «яблоко» больше предрасположены к онкологическим заболеваниям. Люди с жировыми отложениями на животе имеют на 12% больший риск, чем другие испытуемые, не имеющие лишних сантиметров в этой части тела.