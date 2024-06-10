Названа польза традиционного русского супа Малышева: суп холодник полезен для здоровья глаз и пищеварения

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Традиционное блюдо русской кухни — холодник — полезно для здоровья глаз и пищеварения, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такое блюдо лучше горячей альтернативы, например борща, так как в нем сохраняется больше витаминов.

Офтальмолог Михаил Коновалов обратил внимание, что в рецепт блюда входят куриные яйца, которые являются источником холина. Это вещество участвует в проведении нервного импульса, указал врач. Кроме того, горячие супы и вообще горячая пища может частично задерживаться в пищеводе и создавать риски ожога пищевода, предостерег Коновалов.

Также свекла содержит оксид азота. Это вещество, которое расслабляет сосуды и улучшает кровоснабжение, и кислород попадает в каждую клетку сетчатки нервной ткани, — добавил врач.

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что в состав супа также входят кефир и зелень. Это, по словам специалиста, источники молочнокислых бактерий, витамина К и клетчатки. Благодаря такому сочетанию улучшается пищеварение и заживление ран, укрепляется иммунитет.

Чтобы приготовить холодник, понадобится отварная свекла, которую нужно натереть или мелко нарезать, отдельно сварить картофель и яйца, нарезать ингредиенты, также нашинковать зелень и огурцы. Выложить все в тарелку и залить кефиром, соль добавить по вкусу, объяснили эксперты.

Ранее нутрициолог Ольга Ильичева сказала, что при приготовлении окрошки лучше использовать только цельные продукты. Она назвала отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык наилучшими источниками белка в блюде. Однако, по ее словам, их можно заменить и морепродуктами.

Специалист призвала заменить майонез в блюде на сметану. Заправлять суп стоит непосредственно перед употреблением. В противном случае овощи при длительном нахождении в жидкости теряют вкус и пользу.