Названа польза донорства для организма Эксперт Давыдов: у доноров во время процедуры обновляются клетки организма

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Донорство влияет на организм благоприятно, если соблюдать ряд правил, сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, мужчинам рекомендуется делать это не более пяти раз в год, а женщинам — не более четырех.

Эксперт уточнил, что это полностью безопасная процедура и риск заражения в учреждениях службы крови отсутствует. По его словам, сдача крови проходит быстро, все проводится в комфортных условиях для донора. Кроме того, процедура позволяет контролировать состояние здоровья, проводя своеобразный мониторинг на протяжении всего донорского пути.

Во время процедуры обновляются клетки организма человека, донор следит регулярно за состоянием своего здоровья, приходя в учреждения службы крови, совершает доброе дело в отношении тех, кто в этом нуждается, — сказал Давыдов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что донорам нужно добавить льгот: необходимо сохранять им дополнительный выходной при смене работы. По его словам, многие доноры жаловались на то, что не могли в течение года отгулять свой законный выходной из-за трудоустройства на новое место.